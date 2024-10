Balzaretti ricorda Miccoli: “Fabrizio era tecnica pura, è stato il mio capitano per cinque anni”

Federico Balzaretti ricorda Fabrizio Miccoli ai tempi di Palermo. Questo il sunto di un aneddoto raccontato dall’ex difensore rosanero a Cronache di Spogliatoio sul capitano e le sue innate qualità.

“Fabrizio per talento o tecnica pure era una roba spaventosa. E’ stato il mio capitano per cinque anni. Una volta mi fa un assist di rabona e mi mette in porta col Cagliari”.

“Io di solito davo palla e andavo, lui mi fa questa giocata ma rovino tutto prendendola male. Mi disse di avergli rovinato il miglior assist fatto in carriera (ride). Un carissimo amico, lo sento ancora tutt’oggi”.