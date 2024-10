Balotelli vicino al ritorno, Prandelli: “Può ancora regalarci qualcosa di importante”

Mario Balotelli è pronto a tornare in Serie A. L’attaccante svincolato è vicino alla firma con il Genoa, che sta valutando l’innesto di una punta dopo l’ennesimo infortunio subito da Messias. A tal proposito si è espresso Cesare Prandelli, l’ex c.t. che ha saputo valorizzare Balotelli durante Euro 2012.

“Sono contento che sia vicino al Genoa, perché se accetta una sfida così vuol dire che è preparato – afferma Prandelli a TMW – . Credo possa regalarci ancora qualcosa di importante, ce lo auguriamo tutti e se lo augura soprattutto Gilardino a cui voglio bene. Gli mando un grande abbraccio”.

Negli scorsi giorni anche Enzo Raiola, agente di Balotelli, si era così espresso su un accordo col Genoa: “Ho la fortuna di conoscere Zangrillo e da tempo so che è un grande estimatore di Mario. Avvicinarlo al club di cui è presidente sarebbe per lui un grande piacere. Sappiamo quello che può dare Mario, è pronto, carico e non vede l’ora, speriamo che questo matrimonio si faccia in tempi brevi”.

LEGGI ANCHE

DI FRANCESCO: “ORA VINCIAMO AL BARBERA”