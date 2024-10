Taranto, Campbell: “Penalizzazione inevitabile. Pagamenti avvenuti giorni fa”

Il nuovo corso del Taranto non si è aperto come ci si aspettava. Gli stipendi, nonostante il cambio di proprietà, non sono ancora stati pagati anche se il proprietario, Mark Campbell, ha provato a rasserenare l’ambiente.

“Sono a conoscenza della possibile penalizzazione ma non è stato possibile muoversi in anticipo al pagamento degli stipendi per via dei tempi tecnici, ma i pagamenti sono avvenuti“, afferma Campbell in un’intervista per Antenna Sud.

“I primi diciotto mesi serviranno per stabilizzare il club e farlo diventare solido e forte a livello finanziario – continua – . Non ci saranno introiti e sarà una lunga sfida, in cui sarà importante il nostro apporto economico”.

