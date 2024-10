Lotta alla pirateria, la Lega è pronta a denunciare Google

La Lega Serie A è pronta a denunciare Google. Tutto nasce dalla presunta mancanza di collaborazione nella guerra della pirateria: se questa problematica non sarà risolta, la Lega porterà in tribunale il colosso americano.

Secondo Il Sole 24 ore, la Serie A è pronta a denunciare Google per mancata collaborazione e aiuto nel contrastare il fenomeno della pirateria. La Serie A collabora con Piracy Shield per bloccare domini e indirizzi che trasmettono le partite in modo illegale.

Google, quindi, dovrebbe far scomparire questi link in modo tale da non riproporre la visione di partite in modo illecito. La Lega si aspettava una collaborazione con l’azienda americana, dal canto suo Google ha dichiarato di aver subito dei danni proprio da Piracy Shield, che stoppando un VPN ha bloccato anche la funzionalità di Google Drive, problema che è stato risolto dopo quattro ore.

Anche Google Play è stato preso di mira dalla Lega, dichiarando di non essere stato in grado di bloccare e rimuovere applicazioni che permettevano di vedere partite nazionali e non in modo illegale. La Lega ha richiesto al colosso americano di bloccare di visualizzare contenuti illeciti nella piattaforma Youtube. Google ora dovrà rispondere a questi attacchi.

