Accardi: “Palermo, è una questione mentale. Manca fiducia”

Beppe Accardi, ex giocatore del Palermo, oggi un agente FIFA e procuratore, è stato intervistato per La Gazzetta di Reggio e ha parlato del momento della squadra di Dionisi, reduce dal pari in rimonta sul campo del Modena.

“Per me è tutta una questione mentale, è vero che ai primi episodi negativi il Palermo va in difficoltà. Manca fiducia e consapevolezza nei propri mezzi”, afferma.

Sulla Reggiana, prossimo avversario del Palermo, dice: “Sta facendo quel che le si chiede, gioca un buon calcio, propositivo ma con il giusto equilibrio tra i reparti, alla fine penso che raggiungerà il traguardo della salvezza, è in linea con i programmi, anzi forse le manca qualche punto”.

