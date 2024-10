Ranieri di nuovo in panchina? Un club di Serie B sogna il ritorno

Solo pochi giorni fa, Claudio Ranieri aveva dichiarato di “restare alla finestra” in attesa di un possibile ritorno in panchina. Ora, tuttavia, potrebbe essere il Catanzaro, squadra di Serie B, a considerare l’idea di ingaggiarlo.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, la posizione dell’attuale allenatore Fabio Caserta sarebbe in bilico a causa dei soli nove punti ottenuti nelle prime nove giornate di campionato. Per Ranieri, ex tecnico del Cagliari, sarebbe un ritorno significativo.

Ranieri ha vissuto un capitolo importante della sua carriera da calciatore con il Catanzaro, squadra in cui ha militato dal 1974 al 1982. Difensore tenace, ha collezionato 225 presenze tra Serie A e Serie B, contribuendo alla solidità difensiva del club calabrese in un periodo in cui il Catanzaro riuscì a mantenersi stabilmente nella massima serie italiana. La sua esperienza da giocatore in Calabria lo ha reso una figura rispettata tra i tifosi e un riferimento per i suoi compagni di squadra.

Durante i suoi anni a Catanzaro, Ranieri ha consolidato le basi della sua futura carriera da allenatore, sviluppando una conoscenza profonda del gioco e delle dinamiche di squadra. Nonostante abbia lasciato il club nel 1982, il suo legame con il Catanzaro rimane forte, e la possibilità di tornare in veste di allenatore aggiunge una nota nostalgica a una carriera che lo ha visto trionfare anche in palcoscenici internazionali.

LEGGI ANCHE

DI FRANCESCO: “ORA VINCIAMO AL BARBERA”