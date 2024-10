Ranieri: “Tornare in panchina? La voglia è tanta, sono alla finestra”

Claudio Ranieri continua a stuzzicare la fantasia di tanti tifosi. L’esperto allenatore aveva annunciato il ritiro (almeno per quanto riguarda le squadre di club) ma nelle ultime interviste sta ‘ritrattando’ con delle affermazioni che aprono a un suo ritorno in panchina.

Ranieri, ospite di Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1, dice: “Ritorno in panchina? Non lo so, non lo so… la voglia è tanta. Vediamo, siamo alla finestra”. Ranieri ha allenato oltre 1.000 partite in una carriera pluridecennale che lo ha visto guidare club in tutta Europa. Dalla sua prima esperienza con il Cagliari negli anni ’80, è passato a squadre come Napoli, Fiorentina, Valencia, Chelsea e Roma. Ha raggiunto l’apice del successo vincendo la Premier League con il Leicester City nel 2016, in una delle più grandi imprese della storia del calcio.

Ranieri parla anche del campionato di Serie A: “Senza fare nomi, io dico che quando Conte prende una squadra, se non arriva primo arriva secondo. Non voglio caricarlo di responsabilità, ma anche il fatto di non avere le coppe inciderà molto quando arriveremo a marzo/aprile. Credo che quest’anno ci sia più compattezza in testa alla classifica. Sarà molto più bello“.

