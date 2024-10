Il Palermo torna in campo dopo il pari di Modena: il report da Torretta

Il Palermo torna in campo dopo il pareggio di Modena. La squadra si è ritrovata nel centro sportivo di Torretta dopo la domenica di riposo concessa da Alessio Dionisi e ha cominciato la preparazione della prossima partita: si gioca sabato 26 ottobre, alle ore 15, contro la Reggiana (QUI le info sui biglietti).

I rosanero, nella seduta pomeridiana, dopo un avviamento motorio e tecnico, hanno effettuato un’esercitazione sul possesso palla e una partita in una porzione ridotta del campo. A concludere la seduta un lavoro aerobico.

Saranno giorni importanti per valutare le condizioni degli infortunati. Valerio Verre è stato sostituito al 45′ della gara col Modena, bisognerà capire se sarà in grado di recuperare per la partita con la Reggiana. Da approfondire anche le situazioni di Lucioni, Pierozzi, Peda e Saric, out nell’ultimo match.

