Palermo, Verre fuori all’intervallo per una botta: condizioni da valutare

Alessio Dionisi spiega il perché della sostituzione di Valerio Verre, non rientrato dagli spogliatoi per giocare i restanti 45 minuti del match contro il Modena.

“Verre è uscito per una botta“, ha dichiarato dopo la partita Dionisi: il centrocampista è stato autore di una prestazione superlativa con gol e grandi giocate qualitative a centrocampo.

Le condizioni di Verre saranno da valutare nelle prossime ore: il centrocampista è già stato vittima di problemi fisici in stagione, dopo i 33 minuti giocati a Cremona non è stato infatti convocato per 4 partite consecutive. E’ tornato a giocare contro la Salernitana e col Modena ha giocato la prima partita da titolare.