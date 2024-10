Dionisi: “Serve testa e più carattere, ora riprendiamoci la vittoria al Barbera”

Al Palermo non riesce il poker di vittorie in trasferta. la gara di Modena sembrava in pugno ma i rosa si fanno recuperare due reti dai canarini soffrendo nel finale.

Secondo Alessio Dionisi, intervenuto nel post-gara, è mancata “la testa per stare dentro alla partita, non abbiamo avuto la forza di imporre il nostro gioco”.

Poi l’analisi delle frazioni. “Primo tempo straordinario, secondo insufficiente. Non l’abbiamo portata a casa per demeriti nostri. Non si può andare dietro agli episodi. Non è scontato, ora giochiamo in casa e vogliamo riprenderci cosa ci è sfuggito dalle mani”

“Dobbiamo avere più carattere. Verre uscito per una botta Le Douaron va accompagnato, viene da un campionato diverso. Nel secondo tempo in difficoltà dal punto di vista mentale, l’ambiente ha spinto per il Modena e non siamo riusciti a rimettere la partita dalla nostra parte“.

