Soleri, compleanno con gol: e lo Spezia vola in classifica

Giornata da incorniciare per Edoardo Soleri: l’ex attaccante del Palermo ha segnato un gol molto importante nel giorno del suo 27esimo compleanno. Grazie alla sua rete lo Spezia ha vinto un’importante partita in casa della Salernitana, confermandosi saldamente al secondo posto in classifica che vorrebbe dire promozione diretta.

Inizio di stagione ottimo per Soleri: l’attaccante è al centro del progetto dello Spezia e alterna prestazioni da titolare a tante da subentrato. I liguri sono imbattuti in campionato e sono in piena lotta per la promozione diretta o quantomeno per un alto piazzamento in zona playoff. Grande soddisfazione anche personale per l’attaccante che vede la sua squadra essere a più 7 punti dal Palermo.

Soleri è a quota quattro gol in stagione: sono due le reti segnate in campionato, mentre le altre due sono state segnate ai trentaduesimi di Coppa Italia, proprio contro la Salernitana.