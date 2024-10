Il Palermo C5 ingrana la quinta: i rosanero stendono 5 – 1 il Leonforte

Prosegue il magic moment del Palermo Calcio a5 che, in casa del Città di Leonforte, si impone con un rotondo 5-1 centrando la quinta vittoria consecutiva in campionato su altrettante gare disputate, striscia positiva che consente ai rosanero di mantenere in solitaria la vetta del girone A di Serie C1.

Pronti via è il Leonforte a farsi vedere pericolosamente nei pressi dell’area di rigore del Palermo C5 sfiorando la rete in almeno quattro occasioni. La squadra guidata da coach Rizzo, tuttavia, mantiene i nervi ben saldi aspettando il momento propizio per pungere, momento che si materializza con Musso: il numero 10 del Palermo buca la difesa dei padroni di casa e mette dentro il gol del momentaneo 0-1. Il Leonforte prova a reagire ma i giocatori gialloverdi trovano sulla loro strada un monumentale Immesi: l’estremo difensore rosanero abbassa la saracinesca intercettando qualsivoglia tipo di conclusione degli avversari oltre a neutralizzare un tiro libero. Prima di andare negli spogliatoi il Palermo Calcio a5 trova il raddoppio con una punizione magistrale del funambolico Mineo che, con una pennellata d’autore, non lascia scampo al portiere del Leonforte. Si andrà all’intervallo con gli ospiti sopra di due reti.

La ripresa inizia con il Leonforte proiettato in avanti. La squadra di casa, infatti, alza il proprio baricentro creando scompiglio nella retroguardia rosanero salvata ancora una volta da uno strepitoso Immesi. La gara, agonisticamente parlando, si incattivisce e piovono cartellini rossi (4 espulsioni per i padroni di casa tra panchina e campo) a seguito di falli sul terreno di gioco e proteste. Il Palermo Calcio a5 mantiene la calma e, approfittando del nervosismo generale degli avversari, trova la rete del momentaneo 0-3 con Saviano puntualmente imbeccato da Musso. Il Leonforte non ne vuole sapere di gettare la spugna e, con un impeto d’orgoglio, prova a riaprire la gara con il gol di Saine Malik (1-3). Il Palermo C5, però, rimette subito le cose in chiaro trovando altre due reti: 1-4 firmato da Russo su un meraviglioso assist di Saviano e definitivo 1-5 siglato da Consiglio servito alla perfezione da Mineo.

Prossimo impegno del Palermo Calcio a5 in campionato in programma sabato 26 ottobre: la compagine rosanero, tra le mura amiche del Pala Don Bosco, riceverà il San Cataldo.

LEGGI ANCHE

PALERMO, LA PAURA DI VINCERE