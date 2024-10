Totti: “Un mio ritorno in campo? Mi hanno cercato, mai dire mai”

Dichiarazioni sorprendenti quelle di Francesco Totti. Il leggendario ex capitano della Roma, che ha compiuto 48 anni da poco meno di un mese, nel corso di un evento organizzato da Betsson allo Sportitalia Village, a Verano Brianza, non ha escluso un ritorno in campo ai massimi livelli.

“Un mio ritorno in campo? Mi hanno cercato di recente, nella vita mai dire mai – afferma – . Ci sono già stati dei giocatori in passato che erano tornati a giocare dopo alcuni anni, poi dipende dove. Per giocare in Serie A devo allenarmi bene bene. Mi hanno cercato alcune squadre di A di recente, è successo un mese fa e mi hanno fatto venire un po’ di pazzia, un po’ di pensieri. Mi sono detto: perché dopo tantissimi anni ancora me lo chiedono? In due mesi sarei pronto…”.

Totti si è ritirato dal calcio giocato il 28 maggio 2017, dopo una carriera interamente dedicata alla Roma. Capitano e bandiera della squadra giallorossa, ha collezionato 786 presenze e segnato 307 gol, diventando il giocatore con più presenze e reti nella storia del club. Il suo addio è stato emozionante, con un Olimpico gremito che ha reso omaggio al “Pupone”, figura iconica per la città e per tutto il calcio mondiale.

Conosciuto per la sua classe, visione di gioco e fedeltà a un’unica maglia, Totti ha rappresentato un calcio romantico, rifiutando più volte offerte da club prestigiosi per restare nella “sua” Roma. Il suo ritiro ha segnato la fine di un’era, lasciando un vuoto nel cuore dei tifosi. Nonostante il ritiro, Totti rimane un punto di riferimento per il calcio.

