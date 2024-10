Ranieri torna ad allenare? “Aspetto un’avventura che mi stuzzichi”

Claudio Ranieri torna ad allenare? Non è un’opzione così remota. Il tecnico aveva deciso di ritirarsi – almeno dalla carriera nei club – dopo l’ultima salvezza ottenuta con il Cagliari, dichiarando di volersi dedicare al massimo a una nazionale europea. Nell’ultima intervista, concessa alla Gazzetta, l’esperto allenatore non ha escluso un imminente ritorno in pista.

“L’adrenalina del calcio un po’ mi manca e qualche telefonata l’ho ricevuta, anche dall’Italia. La tentazione di tornare subito c’è stata, lo ammetto, ma alla fine ho resistito. La mia idea resta la stessa di fine maggio: aspetto un’avventura che mi stuzzichi, qualcosa di simpatico, preferibilmente una nazionale europea. A livello di club penso di aver chiuso, ma poi sapete com’è strano il calcio: mai dire mai…“, afferma.

Sulla possibilità di rivedere un miracolo sportivo come quello del ‘suo’ Leicester, dice: “A me piacciono i sogni, quindi me lo auguro. Lo scorso anno si parlava del Girona, che però è un club della galassia City. Mi sta simpatico il Brest, a punteggio pieno in Champions”.

