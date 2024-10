Manchester City, rivoluzione in arrivo: Begiristain lascia, Guardiola ai saluti?

Periodo molto movimentato in casa Manchester City. La società inglese, fuori dal campo, sta gestendo il maxi processo contro la Premier League, ma deve fare i conti anche con l’addio di una delle figure storiche di questi anni: Txiki Begiristain.

Begiristain è entrato a far parte del City nel 2012 come direttore sportivo ed è stato tra i protagonisti del periodo di maggior successo nella storia del club. I suoi acquisti hanno contribuito a vincere quattro titoli consecutivi di Premier League, una Champions League e lo storico Triplete nel 2022/23. A fine stagione, però, dovrebbe lasciare Manchester.

Begiristain ha un grande rapporto con l’attuale allenatore del Manchester City, Pep Guardiola, che però è in scadenza di contratto e non ha ancora chiarito il suo futuro. L’addio di Begiristain potrebbe influire in maniera decisiva in tal senso. Il club inglese si sta guardando attorno per trovare una soluzione.

Per la poltrona di direttore sportivo si potrebbe guardare anche in ‘casa’: l’opzione di scegliere il d.s. tra quelli che già lavorano nel City Group non è secondaria. Una soluzione potrebbe essere il direttore sportivo del Girona, Quique Carcel, che ha ben impressionato, soprattutto alla luce della storica qualificazione in Champions, ma sembra destinato a rimanere ancora in Spagna.

