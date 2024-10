Il Palermo alza i ritmi: doppia seduta a Torretta

Il Palermo alza i ritmi in vista della ripresa del campionato. I rosanero, che ieri (mercoledì 9 ottobre, ndr.) sono tornati in campo per riprendere la preparazione, hanno svolto una doppia seduta nel centro sportivo di Torretta.

Al mattino è stata svolta una sessione di test atletici. Nel pomeriggio i rosanero, dopo un avviamento motorio e tecnico, hanno effettuato un’esercitazione sul possesso palla, un esercizio sulla fase difensiva situazionale in inferiorità numerica e una partita in una porzione ridotta del campo. A concludere la seduta pomeridiana un lavoro di forza in palestra.

Alessio Dionisi non vuole lasciare nulla al caso, per questo il Palermo ha svolto dei test atletici e anche un lavoro di forza in palestra. Bisogna alzare i ritmi per dare una svolta al campionato. I rosanero torneranno in campo sabato 19 ottobre, alle ore 15, per la gara contro il Modena in trasferta.

