Legrottaglie: “Mi aspetto la risalita del Palermo. Il Sassuolo è favorito”

Nicola Legrottaglie, ex dirigente della Sampdoria, è stato intervistato per il Corriere dello Sport e ha parlato del campionato di Serie B, citando anche il Palermo nella sua analisi.

“Il Sassuolo è ben strutturato e alla lunga dovrebbe passare in testa. Il Pisa non mi ha sorpreso. Mi aspetto la risalita del Palermo, poi c’è la Samp. Tante squadre in pochi punti, basta mettere in fila due o tre risultati per agganciare le zone alte”, afferma.

“La Serie B si sta confermando il solito campionato molto particolare – continua – . Io l’ho vissuta sia da calciatore con la Juventus che da direttore con la Samp. Ci sono tanti giocatori da Serie B e quando qualcuno scende di categoria fa sempre grande fatica”.

