Palermo – Salernitana, il questore di Salerno: “Ci sarà un’inchiesta”

Continuano gli strascichi in merito agli episodi accaduti durante Palermo – Salernitana. Si sono verificati lanci di petardi e bombe carta tra le due tifoserie, con il Giudice Sportivo di Serie B che ha multato il club campano. Sul tema si è espresso anche il questore di Salerno, Giancarlo Conticchio.

Conticchio, intervistato per liratv.it, dice: “Ho letto giornalisticamente però non so che cosa è accaduto – afferma – . Ci sarà un’inchiesta, ci saranno degli accertamenti che saranno fatti giù a Palermo. Non ho competenza per poter dire quello che è accaduto”.

Conticchio conferma quindi che c’è un’indagine in corso per quanto accaduto domenica. La Salernitana, in seguito alla multa ricevuta, è pronta a fare ricorso. Il pool di legali del club granata, composto dagli avvocati Rino Sica, Francesco Fimmanò ed Eduardo Chiacchio, crede che ci sia stata una evidente disparità di trattamento tra Salernitana e Palermo da parte del Giudice Sportivo.

