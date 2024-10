Fiorentina, accusa di “cattiva condotta sessuale”: Gudmundsson dichiarato innocente

Albert Gudmundsson in campo dà direttive ai compagni - foto ANSA - StadioNews.it

Albert Gudmundsson è stato dichiarato innocente dal Tribunale di Reykjavik: il calciatore della Fiorentina era stato accusato di “cattiva condotta sessuale” per un caso risalente all’estate del 2023.

Gudmundsson, tra l’altro, ha cambiato squadra quest’estate e una sua possibile colpevolezza avrebbe senza dubbio complicato i piani della Fiorentina, che lo aveva prelevato dal Genoa in virtù della sua straordinaria scorsa stagione.

La storia non può considerarsi completamente chiusa: secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’accusa ha un mese di tempo per presentare ricorso. Nel caso in cui si andasse verso questa direzione, la sentenza definitiva arriverebbe a giugno 2025.