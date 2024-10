Corini: “Cremonese, obiettivo chiaro. A Palermo mi hanno chiesto consolidamento e playoff”

“A Palermo dovevamo consolidare la categoria, poi arrivare ai playoff e lo abbiamo fatto. Qua mi sembra chiaro quale sia l’obiettivo, come dimostra anche il mio contratto”. Eugenio Corini si presenta come nuovo allenatore della Cremonese: il tecnico ha parlato in conferenza stampa di quelle che sono le sue aspettative, affermando di conoscere comunque bene la squadra, affrontata quando era in panchina con i rosanero.

“Il 2-2 con il mio Palermo dello scorso anno è stata uno sliding doors che ha lanciato la Cremo e affossato noi – si legge su Cuoregrigiorosso.com -. Ma in quell’occasione ricordo il grande sostegno e il calore del pubblico”.

L’obiettivo questa volta è chiaro: “La Serie B è difficile. L’anno scorso c’erano quattro squadre dominanti per il percorso fatto in precedenza, come Parma e Venezia. C’è uno spazio importante per inserirsi in questo gruppo. Bisogna saperci stare dentro nella categoria”.