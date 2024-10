Foschi: “Palermo, squadra da completare. Brunori andava ceduto”

Rino Foschi, storico ex dirigente del Palermo, è stato intervistato durante la trasmissione “Notte Rosa”, in onda su TeleOne, e ha parlato delle prestazioni della squadra di Dionisi.

“Non ne volevo sapere di venire al Palermo, mi sembrava difficile. Fare calcio a Palermo è inspiegabile, è rimasto un rapporto incredibile”, afferma.

Sulla situazione di Matteo Brunori, deludente in questo avvio di stagione, dice: “È un discorso particolare. Era giusto cederlo perché c’era una polemica dietro le quinte. A Palermo devi essere convinto e attaccato alla maglia. Se hai qualche dubbio, non sei più da Palermo”.

Foschi parla del cammino degli uomini di Dionisi, altalenante in questo avvio di stagione: “La squadra è da completare, è un buon organico. Qualche risultato è andato male, ma il Palermo ha tutto per migliorare. Sono convito che a fine campionato lotterà per la Serie A. Bisogna però completare la squadra“.

