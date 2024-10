Palermo – Reggiana, arbitra Massimi: un precedente in stagione con i rosa

È Luca Massimi della sezione di Termoli l’arbitro scelto per Palermo – Reggiana, gara valida per la 10a giornata di Serie B, in programma sabato 26 ottobre alle ore 15.

Massimi ha già arbitrato il Palermo in questa stagione, sempre al “Barbera”. Il ‘fischietto’ molisano ha diretto la gara contro il Cosenza, finita 1 – 1.

Massimi ha arbitrato sette volte il Palermo in carriera. Lo score con i rosanero è di due vittorie, due pareggi e tre sconfitte.

Vecchi e Catallo son ostati designati come assistenti di Massimi, mentre il quarto uomo è Ubaldi. Al Var c’è Minelli, l’Avar è Longo.

LA DESIGNAZIONE COMPLETA

PALERMO – REGGIANA h. 15.00

MASSIMI

VECCHI – CATALLO

IV: UBALDI

VAR: MINELLI

AVAR: LONGO

LEGGI ANCHE

DI FRANCESCO: “ORA VINCIAMO AL BARBERA”