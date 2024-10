Soleri: “Palermo nel cuore, il rispetto non mancherà mai”

Edoardo Soleri non dimentica Palermo. L’attaccante, che sta facendo bene allo Spezia ed è reduce da uno splendido gol contro la Salernitana, in un’intervista per il Secolo XIX ha parlato benissimo della sua esperienza in rosanero.

“Palermo e la Sicilia li ho nel cuore, ricevo tanti messaggi d’affetto che mi fanno davvero piacere – afferma – . Posso solo parlarne bene, fa parte del calcio prendere strade diverse, ma il rispetto non mancherà mai perché Palermo mi ha dato tanto e io altrettanto”

“Ora sono concentrato sullo Spezia, che mi ha voluto, e spero di ricambiare la fiducia. Qui mi trovo bene, vivo in centro con Margherita e il nostro cagnolino Gordo, sento l’affetto dei tifosi”, continua.

Sul gol segnato in rovesciata contro la Salernitana, dice: “Una rovesciata così l’avevo già segnata al Bologna, in amichevole, con la maglia del Palermo, ma questa è non solo bella ma anche molto più importante“.

LEGGI ANCHE

DI FRANCESCO: “ORA VINCIAMO AL BARBERA”