Di Francesco: “Il vero Palermo è quello del 1° tempo di Modena, ora vinciamo al Barbera”

“A Modena gara a due facce perché c’è stato un gran primo tempo dove abbiamo creato tanto. Nel secondo tempo abbiamo fato più fatica. Abbiamo provato a difendere il risultato ma non ci siamo riusciti”. Questa l’opinione di Federico Di Francesco, intervenuto ai canali ufficiali del club per fare il punto sul momento del Palermo.

“Dobbiamo alzare l’attenzione per tutti e 90 i minuti – spiega -. Il vero Palermo è quello del primo tempo, lavoreremo per essere sempre quelli. Dopo una rimonta del genere si lavora ancora di più, siamo qui per seguire il mister”.

L’attaccante riparte da un bicchiere mezzo pieno. “A parte il risultato di Modena, penso che ci siano delle cose positive da cui ripartire. Abbiamo accolto subito le idee di Dionisi e anche noi ci mettiamo la faccia. Cercheremo di portare il risultato dalla nostra parte. L’importante ora è non perdere terreno per arrivare alle prime posizioni e fare un campionato di vertice”.

“Ringraziamo i tifosi che ci seguono sempre, sabato torniamo al “Barbera” e vogliamo invertire il trend negativo. La vittoria manca da un po’ e vogliamo gioire con i nostri tifosi. La Reggiana ha trovato entusiasmo, ci vorrà impegno. Sono qui da un anno e sono felice di essere a Palermo, mi voglio migliorare e voglio togliermi soddisfazioni con questa maglia”, conclude.