Palermo al lavoro verso la Reggiana, problemi per Brunori

Il Palermo al lavoro in vista del match contro la Reggiana: i rosanero guidati da Alessio Dionisi hanno continuato la preparazione settimanale al centro sportivo di Torretta.

“I rosanero, dopo un avviamento motorio, hanno effettuato didattica offensiva, un’esercitazione 11 vs 11 sulla fase offensiva e una partita 11 vs 11 in una porzione ridotta del campo. L’allenamento si è concluso con lavori specifici individuali”, è questo quanto si legge nel report messo a disposizione dal club rosanero sul suo sito ufficiale.

Potrebbe non farcela Matteo Brunori: il capitano del Palermo ha riscontrato qualche problema fisico, sarebbe alle prese con dei fastidi al tallone. Difficilmente lo vedremo dal primo minuto, o in campo, contro la Reggiana.