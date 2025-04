Foggia, caos societario: il presidente Canonico si defila dalla squadra

Il Foggia attraversa un momento tutt’altro che semplice. La squadra pugliese è infatti al centro di un caos societario che vede il presidente, Nicola Canonico, sempre più distante dalla gestione del club, ormai affidata a un’organizzazione precaria.

Un segnale chiaro arriva dalla trasferta di Crotone, in programma lunedì 14 aprile: i rossoneri avrebbero deciso di partire solo il giorno stesso della gara, dopo aver svolto la rifinitura il giorno precedente, sostenendo le spese del pernottamento di tasca propria.

La situazione attuale del Foggia somiglia sempre più a un’autogestione. Né il presidente né il suo vice – nonché figlio – Emanuele Canonico sembrano più intenzionati a prendere decisioni operative per il club. Già lo scorso 31 marzo, Nicola Canonico aveva rilasciato dichiarazioni che non lasciavano spazio a dubbi: “Non tirerò più fuori un centesimo per il Foggia”, aveva detto, lasciando intendere anche la possibilità di non rispettare la scadenza del 16 aprile per il pagamento degli stipendi.





Nemmeno sul campo le cose vanno meglio: la squadra allenata da Luciano Zauri è reduce da quattro sconfitte consecutive. Nella prossima sfida contro il Crotone sarà fondamentale tornare a fare punti, per tenere viva la corsa salvezza.

