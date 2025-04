Palermo, anche Diakité è in forse: distorsione alla caviglia

Nuovi problemi per la difesa del Palermo. Salim Diakité ha riportato una distorsione alla caviglia durante l’allenamento del 9 aprile ed è in dubbio per la trasferta di Bari. Una tegola per Alessio Dionisi, già alle prese con altre assenze nel reparto arretrato.

Diakité era stato individuato come sostituto di Ceccaroni nel terzetto difensivo. Tuttavia, l’infortunio alla caviglia, rimediato durante la seduta, ha complicato i piani, facendo scattare l’allarme. Nonostante il problema fisico, il difensore maliano si sta comunque allenando e resta in corsa per una possibile convocazione, ma le sue condizioni saranno monitorate fino all’ultimo.

La situazione in difesa, quindi, è diventata un’emergenza vera e propria. Oltre a Diakité, restano in forte dubbio anche Ceccaroni e Nikolaou. Dionisi ha dichiarato che potrebbe recuperare almeno uno dei due per la gara contro il Bari, ma l’incertezza è totale.





Attualmente, gli unici difensori centrali di ruolo pienamente disponibili sono Baniya e Magnani. In caso di necessità, sarà fondamentale considerare anche alternative come Buttaro, Lund e Pierozzi. Non è da escludere nemmeno l’arretramento di Blin nella linea difensiva a tre, un’opzione già sperimentata contro Cosenza e Sampdoria.

