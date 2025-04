Donati: “Palermo? É scoccata la scintilla, l’entusiasmo adesso è incredibile”

Parla Massimo Donati. Il doppio ex della prossima partita tra Bari e Palermo, valida per la 33esima giornata di Serie B, è stato intervistato dal Corriere del Mezzogiorno. Donati ha commentato il periodo di forma dei rosanero, sottolineando la crescita dell’entusiasmo scaturita dalle due vittorie contro Salernitana e Sassuolo.

“Il Palermo ha avuto alti e bassi, ma nelle ultime uscite sembra aver preso un altro ritmo. È scoccata la scintilla e ora c’è un entusiasmo incredibile. La proprietà del Palermo? Ha ovviamente grande disponibilità economica e questo non è mai un dettaglio”, ha dichiarato.

L’ex centrocampista si è inoltre espresso così sui pugliesi: “Il Bari sta facendo bene ma non benissimo. Ha conquistato tanti pareggi, forse troppi. Invece è meglio perdere qualche partita in più in cambio di un numero importante di vittorie. Sarà una partita tirata“.





