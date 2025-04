Longo: “Vogliamo rispondere presente. Palermo? Ha trovato un’identità precisa”

Parla Moreno Longo. L’allenatore del Bari è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del delicato match contro il Palermo, valido per la 33ª giornata di Serie B. Il tecnico biancorosso ha sottolineato la volontà della sua squadra di reagire e dare una risposta concreta sul campo, dopo un periodo non brillante per i ‘galletti’.

“Nella partita di domani vogliamo darci ulteriori risposte, vogliamo rispondere presente. Vogliamo l’atteggiamento giusto sia in episodi a favore che in episodi contro. Le partite vanno sempre affrontate con coraggio. Dobbiamo saperci isolare in quei momenti. Non dobbiamo dare spazio alla frustrazione. L’ho detto ai ragazzi: se abbiamo quel limite allora non siamo ancora diventati squadra”, ha affermato.

Longo ha inoltre parlato così dei rosanero: “Il Palermo avrebbe dovuto fin dall’inizio fare un torneo diverso e non solo da gennaio. Il valore della squadra resta. Ha trovato però un’identità ed un finalizzatore come Pohjanpalo. Prima di lui da questo punto di vista in avanti c’erano problemi. Servirà il 110%, saremo obbligato a fare una grande partita”.





