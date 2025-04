Di Gennaro: “Palermo, arrivo di Osti determinante. Pohjanpalo preso per andare in A”

Antonio Di Gennaro, ex centrocampista di Fiorentina e Verona, ha rilasciato una lunga intervista alla redazione di SuperNews. Tra i vari temi affrontati, l’ex calciatore ha commentato anche il momento del Palermo, che sembra essersi rilanciato, rinfrancato da acquisti di spessore nel mercato invernale.

“Il Palermo mi sembra ben proiettato a riscattarsi, dopo un brutto periodo in cui Dionisi è stato messo seriamente in discussione; poi, c’è stato l’arrivo di Carlo Osti, uomo di grande esperienza, che è stato determinante per mettere un bel po’ di ordine, dal confermare la fiducia all’attuale allenatore fino a potenziare l’organico. I risultati gli stanno dando ragione”, ha detto.

Di Gennaro ha inoltre elogiato Pohjanpalo: “Il finlandese è stato il vero colpo di mercato. Otto gol in otto partite, i numeri non smentiscono. Se è stato acquistato, vuol dire che questa società ha chiare intenzioni di andare in Serie A; sa che potrà farlo soltanto mediante i Playoff, ma credo che questa sia una soluzione che non spaventi”.





LEGGI ANCHE

PALERMO, DIAKITE’ IN DUBBIO PER IL BARI

BARI – PALERMO, LE PROBABILI