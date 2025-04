Sampdoria, Evani suona la carica: “I tifosi saranno il nostro uomo in più”

Alberico Evani, nuovo allenatore della Sampdoria, ha parlato in conferenza stampa in occasione della sua presentazione ufficiale. Tra i vari temi affrontati, il tecnico ha sottolineato l’importanza del rapporto con i tifosi blucerchiati, considerandoli un elemento fondamentale in questo momento delicato.

“So che c’era un ambiente un po’ ostile fra il pubblico e la squadra perché i risultati non davano soddisfazione. Mi hanno detto che sabato ci sarà un pubblico anche con un entusiasmo diverso. Questo deve essere una forza in più ma dobbiamo essere noi come squadra a trascinarli, a fargli capire che stiamo facendo di tutto per ottenere la vittoria e la salvezza”.

Evani ha poi aggiunto: “Noi siamo in Serie B ma il pubblico è da Champions League. Dobbiamo essere all’altezza. Da parte loro mi aspetto il sostegno fino all’ultimo minuto perché abbiamo bisogno di loro e loro devono sperare in noi che riusciamo a regalargli questo sogno”.





La Sampdoria si trova attualmente al diciottesimo posto in classifica con 32 punti. Se il campionato finisse oggi, i blucerchiati retrocederebbero in Serie C per la prima volta nella loro storia. La squadra ha un disperato bisogno di tornare alla vittoria, che manca ormai dall’8 febbraio, quando si impose di misura sul campo del Modena. Da allora, la Samp ha raccolto tre sconfitte e quattro pareggi. Nella prossima giornata, i doriani affronteranno il Cittadella allo stadio “Ferraris”, in uno scontro diretto fondamentale per la salvezza.

LEGGI ANCHE

PALERMO, DIAKITE’ IN DUBBIO PER IL BARI