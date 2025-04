Palermo, i convocati di Dionisi per la trasferta di Bari: difensori decimati

Il Palermo comunica la lista dei convocati per il match contro il Bari: per i rosanero si aggiungono diverse assenze, molte delle quali in difesa. Non ce la fa Ceccaroni, che “raggiunge” Nikolaou fuori già da diverso tempo. Diakité ce la fa ma non è al 100%, da valutare il suo impiego dal primo minuto. Segre è squalificato, gli altri assenti sono Gomis e Di Francesco. È stato convocato anche Pietro Avena, calciatore della Primavera rosanero, che indosserà la maglia numero 18.

I CONVOCATI

1 Desplanches

3 Lund





4 Baniya

6 Gomes

7 Di Mariano

9 Brunori

10 Ranocchia

11 Insigne

12 Audero

14 Vasic

19 Pohjanpalo

20 Henry

21 Le Douaron

23 Diakité

24 Magnani

25 Buttaro

26 Verre

27 Pierozzi

28 Blin

46 Sirigu

