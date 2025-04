Palermo, Dionisi pesca nuovamente dalla Primavera: chi è Pietro Avena

Alessio Dionisi convoca Pietro Avena per la trasferta di Bari: l’allenatore del Palermo è corso ai ripari vista l’assenza di Nikolaou e Ceccaroni, chiamando il giovane calciatore per esigenze numeriche.

Chi è Nicolosi

Pietro Avena è un centrocampista classe 2007 nato a Erice, in provincia di Trapani: è cresciuto nel settore giovanile del Palermo, dove ha giocato nella passata stagione per l’Under 17 fino ad arrivare in Primavera.

Avena è un calciatore molto duttile: nasce come centrocampista ma può sicuramente essere utilizzato come esterno sinistro, ruolo che ha ricoperto nelle ultime partite della Primavera di Cristiano Del Grosso.





Avena è il secondo calciatore della Primavera che ha l’onore di ricevere la convocazione in prima squadra in una partita ufficiale di Serie B: il primo era stato Ettore Nicolosi. Per l’occasione il ragazzo vestirà la maglia numero 18.

LEGGI ANCHE

PALERMO, I CONVOCATI DI DIONISI