Serie D, Aperi (Enna): “Vogliamo la salvezza diretta senza passare dal play out”

Mancano quattro giornate alla fine del campionato di Serie D girone I e l’Enna è tra le società che stanno lottando con le unghie e con i denti per la permanenza nella categoria. Il match-winner di domenica, Seby Aperi, ha fatto il punto della situazione.

Siete reduci da una vittoria tanto pesante quanto inaspettata sul campo del Sambiase…

“È stata una partita difficile sotto ogni aspetto. Il Sambiase è un ottima squadra, non a caso occupa la terza posizione. Non è stato facile portare questi tre punti a casa. Siamo stati squadra fino alla fine e non abbiamo smesso di crederci mai”.





Un suo gol è stato decisivo per i tre punti…

“È stata una grande emozione vincere in un campo così difficile, vedere i miei compagni gioire e i nostri sostenitori esultare non ha prezzo. Valutazione finora? Preferisco giudicare la mia stagione sempre alla fine, finora sono orgoglioso di ciò che ho fatto e che sto facendo”.

Siete ancora in ballo per la salvezza diretta ma l’obiettivo minimo immagino sia giocare il play out in casa…

“Il nostro obiettivo ovviamente è raggiungere una salvezza diretta, su questo non c’è dubbio. Ma, nella peggiore delle ipotesi, sarebbe meglio giocare in casa sotto gli occhi dei nostri tifosi e il doppio risultato a favore”.

Domenica arriva una Vibonese reduce da qualche risultato negativo…

“Loro hanno fatto un ottimo campionato, sicuramente non arrivano da un bel periodo, ma hanno in rosa giocatori importanti che possono risolvere la partita da un momento all’altro. Ogni partita nasconde le su insidie, dovremo essere bravi noi ad arginarle”.

