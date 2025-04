Aggressione all’arbitro, Daspo per quattro calciatori minorenni

Arriva un nuovo provvedimento in merito all’aggressione ai danni dell’arbitro 19enne Diego Alfonsetti, avvenuta a Riposto durante una partita valida per i playoff della categoria Under 17, tra la Rsc Riposto (già squalificata dal prossimo campionato) e l’Ads Pedara. Quattro calciatori minorenni, ritenuti responsabili di aver preso parte all’episodio violento, sono stati colpiti dal provvedimento di Daspo emesso dal questore di Catania.

Queste misure si aggiungono a quelle già adottate dal Giudice Sportivo, che aveva disposto l’esclusione della Rsc Riposto dal prossimo campionato e inflitto squalifiche fino al 5 aprile 2030 ad altri otto giocatori coinvolti nella maxi rissa scoppiata durante i tempi supplementari, alla quale avevano preso parte anche alcuni tifosi.

Il divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive è stato notificato dai carabinieri ai genitori dei quattro giocatori, essendo minorenni. Intanto proseguono le indagini per individuare gli altri responsabili dell’aggressione.





