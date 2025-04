Pescara, sconfitta casalinga contro l’Arezzo. Baldini: “Il destino ci viene contro”

Il Pescara di Silvio Baldini vive un momento particolarmente complicato. Gli abruzzesi sono reduci da tre sconfitte consecutive, l’ultima delle quali tra le mura amiche contro l’Arezzo. A commentare il match e il periodo dei ‘delfini’ è stato proprio il tecnico ex Palermo, che ha sottolineato come le cose non vadano per il verso giusto.

“Il destino ci viene contro, ma non bisogna farsi prendere dall’amarezza e dalla tristezza nei momenti in cui le cose non girano a dovere. Abbiamo giocato una onesta partita, e, per un episodio nel finale, abbiamo subito una penalizzazione troppo pesante. Quando il Pescara era primo avevo detto che sarei andato in B anche da decimo e questo lo confermo tuttora“.

La squadra di Baldini è attualmente al quinto posto in classifica ed è stata raggiunta proprio dall’Arezzo in virtù della sconfitta maturata allo stadio ‘Adriatico’. Nel prossimo turno, nuovamente in casa, il Pescara affronterà il Gubbio e una vittoria degli abruzzesi potrebbe riaprire la corsa al terzo posto.





