Serie B, Salvatore Esposito è l’MVP di settembre

Salvatore Esposito è l’MVP di settembre della Serie B: il centrocampista dello Spezia ha vinto il premio mensile assegnato dalla Lega per le sue prestazioni che hanno contribuito a portare i liguri al secondo posto in campionato.

Il trofeo MVP della Serie BKT si tinge nuovamente di azzurro. Il centrocampista dello Spezia Salvatore Esposito è il miglior calciatore del mese di settembre, succedendo ad Antonio Vergara della Reggiana, vincitore ad agosto.

Il centrocampista riceverà il riconoscimento ideato da BKT, title sponsor del campionato e riconosciuto ufficialmente dalla Lega B, in occasione del match Spezia-Bari, valido per la 10a giornata d’andata, nel corso del cerimoniale pre-gara.

I dati Opta relativi al periodo considerato dicono che nessun giocatore ha preso parte a più reti rispetto a Salvatore Esposito in Serie BKT (4 in altrettante presenze, condite da 3 assist) ed è stato anche il calciatore ad aver creato più occasioni sia totali (15) che da palla inattiva (12).

Tra i centrocampisti che hanno tentato almeno 200 passaggi nel mese di settembre in Serie BKT, Esposito è nella top 5 del campionato per percentuale di precisione (90%).

Calciatore di qualità e quantità, è dotato di ottima tecnica di base che gli consente non solo di impostare l’azione, ma anche di essere abile nel recuperare palloni. Nonostante i 24 anni, Esposito vanta già diverse esperienze calcistiche con società quali ChievoVerona, Ravenna, Spal e Spezia ma, soprattutto, la convocazione in nazionale maggiore nel maggio 2022 per uno stage dedicato ai giovani calciatori più promettenti del panorama italiano, sfociato nel debutto con la maglia azzurra un mese dopo.

