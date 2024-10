Tesser: “Insigne ha le qualità per prendere per mano il Palermo”

Parla Attilio Tesser. Intervistato da Alessio Alaimo per Tuttomercatoweb.com, il tecnico ha risposto anche a una domanda riguardante Roberto Insigne, tra i migliori in questo inizio di stagione del Palermo.

“Insigne ha qualità tecniche importantissime, col sinistro fa quello che vuole – afferma Tesser, che ha avuto il calciatore ad Avellino -. L’ho ritrovato completato, più maturo. Ha tutte le qualità per fare bene e prendere per mano i rosanero. Le sue qualità non si discutono. Magari l’anno scorso doveva ambientarsi. Ma quest’anno sta dimostrando ancora una volta di essere un grande calciatore”.

La Serie B rimane un campionato difficile da decifrare: "È ancora tutto da sviluppare ma nelle tre partite in una settimana comincerà a delinearsi un po' la situazione".