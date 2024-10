Miccoli al “Barbera” per Palermo – Cittadella? La leggenda rosa: “Ci si vede là?” / VIDEO

Fabrizio Miccoli torna al “Renzo Barbera”? A dare l’annuncio è proprio l’ex numero 10 rosanero, che sui suoi canali social ha scritto un messaggio chiaro.

“È passato tanto tempo.. troppo. Altri 9 giorni e torno in uno dei miei posti preferiti di sempre, Ci si vede la?”, ha scritto Miccoli sul suo profilo Instagram. In allegato alla didascalia un video della Curva con uno striscione a lui dedicato e in sottofondo l’ormai celebre “Io che amo solo te” di Sergio Endrigo.

L’ex capitano del Palermo ha dato dunque appuntamento per domenica 3 novembre, quando alle ore 15 si giocherà il match tra Palermo e Cittadella valido per la 12esima giornata di campionato.

Miccoli è uno dei calciatori più importanti della storia del Palermo: ha giocato in rosanero dal 2007 al 2013 segnando 81 gol (record nella storia del club) in palcoscenici importanti come quello della Serie A ma anche delle coppe europee.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fabrizio Miccoli (@fabrizio_miccoli)

LEGGI ANCHE

OROSCOPO DEL PALERMO, LE STELLE “PUNTANO” LE DOUARON