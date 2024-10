Dionigi: “Il Palermo è forte ma non è ancora squadra”

Davide Dionigi, ex allenatore di Brescia e Cosenza tra le altre, è stato intervistato per la Gazzetta di Reggio e ha parlato della prossima sfida del Palermo. I rosanero affrontano la Reggiana in una partita da vincere per ripartire dopo il pareggio di Modena.

“Sabato scorso ero al “Braglia” e ho visto Modena – Palermo. La formazione rosanero è una squadra importante ma a livello difensivo ha delle difficoltà – afferma – . Una difesa strutturata ma lenta. A Modena ha giocato un primo tempo di spessore, andando in vantaggio per 2 a 0, sbagliando anche un rigore, ma poi nella ripresa il Palermo non è proprio sceso in campo e ha subito la rimonta del Modena”.

“Vedo un Palermo forte a livello individuale che non è ancora una squadra – continua – . È alla ricerca di un equilibrio tattico, a livello psicologico si smarrisce troppo facilmente”. Sull’apporto del “Barbera”, dice: “Il pubblico metterà pressione al Palermo e una Reggiana compatta e coraggiosa potrà mettere in difficoltà i rosanero”.

LEGGI ANCHE

OROSCOPO DEL PALERMO, LE STELLE “PUNTANO” LE DOUARON