Caravello: “Palermo candidato a un ruolo di primo piano. Pigliacelli si sta confermando”

Danilo Caravello, procuratore sportivo che cura tra gli altri gli interessi di Mirko Pigliacelli, è stato intervistato per TMW e ha parlato del campionato di Serie B, approfondendo anche la situazione dell’ex portiere del Palermo, oggi al Catanzaro.

Sul campionato, dice: “Se trova la quadratura come sembra averla trovata il Sassuolo farà una corsa a parte. Ha un organico di grande livello. È una grandissima candidata. La Cremonese ha cambiato allenatore e ha una squadra attrezzata. Lo Spezia è una lieta sorpresa, ringiovanendo un po’ la squadra ha trovato un’annata importante. E poi c’è il Palermo che si candida sempre per un ruolo di primo piano”.

Sull’inizio di stagione di Pigliacelli, dice: “Si sta confermando anche a Catanzaro un portiere di assoluto valore per la categoria. È già nei cuori dei tifosi seppure sia arrivato da poco. È una garanzia. Polito lo conosce bene: ne avevamo parlato anche quando era in altre squadre. Questa volta non si è fatto scappare l’occasione”.

