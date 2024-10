Tesser: “Il Modena mi ha fatto una buona impressione col Palermo, il pari è stato meritato”

Attilio Tesser, ex allenatore di Triestina e Modena, è stato intervistato per Pianeta Serie B e ha parlato di Modena – Palermo, gara pareggiata dai rosanero dopo un primo tempo dominato e una ripresa nettamente sottotono.

“Ho visto il Modena contro il Palermo è mi ha fatto una buona impressione, ha pareggiato con merito – afferma – . Hanno allestito una squadra facendo grandi investimenti e hanno fuori parecchi giocatori, soprattutto i due perni davanti: Defrel e Mendes. Quindi la squadra va valutata magari quando è a pieno organico. Ad oggi, è chiaro, che qualcuno si aspettava di avere qualche punto in più però sono tutte lì le squadre, tutte attaccate”.

Sul suo futuro, dice: “Onestamente di occasioni ne ho avute abbastanza. In alcune ho detto di no io, in altre non ci siamo trovati d’accordo. In altre circostanze ancora qualcuno ha messo lo zampino per fermare un possibile accordo. C’è stata anche la Cremonese che mi aveva contattato sul cambio per valutare, mi ha fatto piacere”.

