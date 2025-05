Gautieri: “Ieri sconfitte pesanti, non mi aspettavo quella del Palermo”

“Grande vittoria per la Reggina a Modena, ha vinto una partita importante così come il Brescia. Non mi aspettavo la sconfitta del Bari e quella del Palermo”.

Questa l’opinione di Carmine Gautieri, intervistato da Tuttomercatoweb sulla giornata di B appena trscorsa. Secondo il tecnico, alcune sono state “Sconfitte pesanti”. “Il Palermo era in un periodo positivo, aveva incanalato una serie di vittorie. Per il Bari è una battuta d’arresto brutta: perdere contro il Cosenza ti fa capire che nessuno regala nulla”.