Il Bari perde contro il Cosenza ultimo. Longo: “Siamo preoccupati”

Clamorosa ‘debacle’ per il Bari di Moreno Longo. I pugliesi perdono contro il Cosenza fanalino di coda e non colgono l’occasione per avvicinarsi al sesto posto attualmente in condominio tra Catanzaro e Palermo. Al termine del match, proprio il tecnico dei biancorossi è intervenuto in conferenza stampa per parlare del periodo della sua squadra.

“Siamo preoccupati. Abbiamo fatto due partite brutte, inspiegabilmente siamo mancati sotto l’aspetto dell’energia giusta per giocare questo tipo di gare”, ha dichiarato. È normale essere preoccupati, arriviamo in un momento topico del campionato”, ha dichiarato.

Longo ha poi continuato: “Quando non approcci nella maniera corretta e non riesci a mettere in campo l’energia. Anche per noi la sensazione è stata brutta, non c’è stato un filo conduttore“.





Nel prossimo turno il Bari affronterà il Pisa, a cui manca solo un punto per ottenere la promozione matematica in Serie B. I ‘galletti’ devono tornare alla vittoria – che manca dalla sfida contro il Palermo – per cercare di consolidare l’ottavo posto, l’ultimo valido per accedere ai playoff.

