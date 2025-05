Il Cesena aspetta il Palermo col morale sotto i tacchi. Mignani: “Siamo in discesa”

Pesante sconfitta per il Cesena, travolto 3-0 dal Mantova. La squadra di Michele Mignani incassa un altro ko e manca la vittoria per la settima partita consecutiva. Nel post-partita, lo stesso allenatore ha commentato il difficile momento, sottolineando il preoccupante calo di rendimento dei suoi.

“Siamo orientati verso una discesa in basso, ma farò di tutto per non mollare nulla fino alla fine. Non è stata una disfatta. Il primo tempo è stato equilibrato, un paio di volte siamo stati pericolosi. Abbiamo preso una rete evitabile, che viene da una rimessa laterale, un difetto cronico che ci portiamo dietro. In dieci, con il caldo, è dura riprenderla”.

Oltre il danno, anche la beffa. Il Cesena affronterà il Palermo senza Emanuele Adamo e Matteo Francesconi: il primo era diffidato ed è stato ammonito al minuto 33 del primo tempo della gara contro il Mantova. Il secondo ha rimediato una doppia ammonizione e sconterà anche lui un turno di squalifica.





