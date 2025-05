Gori: “Ho aspettato questo giorno, dedico il gol alla mia mamma”

Gabriele Gori, attaccante del Südtirol, ha parlato al termine della vittoria in rimonta contro il Palermo. Un successo fondamentale in chiave salvezza, ora sempre più vicina per gli altoatesini. L’autore del gol dell’1-2 su rigore ha espresso tutta la sua gioia per la rete, sottolineando l’importanza del momento.

“Un rigore che ci ha dato tre punti fondamentali. I pronostici non ci davano vincitori ma siamo un bel gruppo. Il gol lo dedico a mia mamma e a tutti i ragazzi. Mi sono fatto trovare pronto. Abbiamo fatto una partita di livello”.

“La salvezza è vicina ma non dobbiamo abbassare la guardia. Col Cosenza sarà decisiva. Ho aspettato tanto questo giorno, mi sono fatto trovare pronto. Sono felice del gol in una giornata importante per il club. Il rigorista ero io”.





