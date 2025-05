Ceccaroni: “Tutte le squadre ti possono mettere in difficoltà. Sul mio infortunio…”

“In un contrasto con Merkaj mi è uscita la spalla. Il dottor Matracia me l’ha rimessa dentro, vediamo nei prossimi giorni. Speriamo in niente di grave”. Fa luce sulle sue condizioni Ceccaroni, intervistato dopo la sconfitta col Sudtirol.

Il difensore del Palermo cerca di fare un’analisi sul momento. “Non è facile da spiegare, ne abbiamo parlato tante volte. Non riusciamo a soffrire come abbiamo fatto a Catanzaro. Tutte le squadre ti possono mettere in difficoltà. Non siamo riusciti a resistere. Dobbiamo imparare da questo e lavorare, mancano le partite più belle”.

“In allenamento proviamo le uscite con i difensori. Mi fa piacere aver segnato, non mi capita molto bello. È stato un bel gol, peccato non abbia portato punti alla squadra. Ringrazio Pohjanpalo, sa fare le scelte giuste nei momenti giusti”.





