Bocchini (vice di Castori): “Vittoria difficilissima, ci godiamo questo momento storico”

Parla Riccardo Bocchini. Il vice allenatore del Südtirol ha preso la parola al termine della vittoria in casa del Palermo, sostituendo in panchina lo squalificato Fabrizio Castori.

“Siamo partiti bene. I primi 10 minuti li abbiamo fatti con forza, poi il contesto ha fatto sì che il Palermo abbia fatto qualcosa di più. Noi abbiamo perso intensità. Nel secondo tempo siamo andati forte, la squadra ha fatto quello che doveva“, ha dichiarato.

“Quanto manca alla salvezza? È difficile dirlo – aggiunge -. La situazione di classifica obbliga a interpretare tutte le partite come una finale. Poi bisogna saper leggere le gare. Non ci deve prendere l’ansia”.





Bocchini ha poi continuato: “Castori ha eguagliato il record di panchine (572esima partita in Serie B come Guido Mazzetti), ma già pensa alla prossima. Siamo tutti contenti e orgogliosi. Questa è stata una vittoria difficilissima, in casa del Palermo. Ci godiamo questo momento storico. I ragazzi vivono bene il gruppo, si impegnano. Anche chi ha giocato meno meritava”.

“Quando si sta in panchina il primo sentimento è quello di essere all’altezza di sostituire primo allenatore. È stata una partita particolare, ho percepito forte responsabilità. La squadra ha la percezione di voler andare forte”, ha concluso.

