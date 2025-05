Il Palermo perde in casa contro il Sudtirol e dice addio (quasi definitivamente) alle speranze di quinto posto. All’eurogol di Ceccaroni rispondono Barrera e Gori (su rigore). Una sconfitta per 1 – 2 che non permette ai rosanero di restare in scia della Juve Stabia ma di restare al sesto posto.

Gli highlights del match

LEGGI ANCHE

LE PAGELLE DI GUIDO MONASTRA

LE DICHIARAZIONI DI DIONISI





LA CRONACA DEL MATCH