Guardiola difende il City: “Ceferin rispetti i tempi della giustizia”

Il Manchester City sta vivendo un periodo molto delicato fuori dal campo. Il club è stato messo sotto indagine dalla Premier League per 115 presunte violazioni delle norme economico-finanziarie. Il regolamento prevede penalizzazioni in classifica, come accaduto all’Everton questa stagione, e anche retrocessioni.

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, è sempre stato molto cauto sulla vicenda ma nell’ultima conferenza stampa è ‘sceso in campo’ con più vigore, rivolgendosi direttamente al presidente della Uefa, Alexander Ceferin: “Che rispetti le procedure. In quanto avvocato e presidente della Uefa, Ceferin dovrebbe aspettare e solo dopo fare quello che ritiene”.

“Deve avere rispetto e aspettare. Ha tantissime cose da fare alla Uefa e come avvocato deve rispettare i tempi della giustizia e capire che abbiamo il diritto di difenderci”, conclude Guardiola.

LEGGI ANCHE

CATANZARO – PALERMO, LE PROBABILI FORMAZIONI